Les stars du Guide Michelin s’invitent sur nos marchés ! Saugues

Le bourg Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez rencontrer Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) et découvrir ses recettes gourmandes réalisées en direct sur le marché.
Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 51 a.cussac@rivesduhautallier.fr
English :
Come and meet Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) and discover his gourmet recipes made directly at the market.
German :
Treffen Sie Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) und entdecken Sie seine Feinschmeckerrezepte, die direkt auf dem Markt zubereitet werden.
Italiano :
Venite a conoscere lo chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) e scoprite le sue ricette gourmet realizzate direttamente al mercato.
Espanol :
Venga a conocer al Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) y descubra sus recetas gastronómicas elaboradas directamente en el mercado.
