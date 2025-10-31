Les stars du Guide Michelin s’invitent sur nos marchés ! Saugues

Le bourg Saugues Haute-Loire

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez rencontrer Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) et découvrir ses recettes gourmandes réalisées en direct sur le marché.

Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 51 a.cussac@rivesduhautallier.fr

English :

Come and meet Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) and discover his gourmet recipes made directly at the market.

German :

Treffen Sie Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) und entdecken Sie seine Feinschmeckerrezepte, die direkt auf dem Markt zubereitet werden.

Italiano :

Venite a conoscere lo chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) e scoprite le sue ricette gourmet realizzate direttamente al mercato.

Espanol :

Venga a conocer al Chef Régis Marcon (Les Maisons Marcon) y descubra sus recetas gastronómicas elaboradas directamente en el mercado.

