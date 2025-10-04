Les Sténopédies | 9ème édition Chapelle de l’ancien Hôpital Général / Galerie Sténopé / Labo 1880 / Le Cadre Noir / Assemblia / L’Artelier / L’imaginarium du Photographe. Clermont-Ferrand

Les Sténopédies | 9ème édition

13 expositions réparties dans 7 lieux de la ville de Clermont-Ferrand.

Chapelle de l’ancien Hôpital Général / Galerie Sténopé / Labo 1880 / Le Cadre Noir / Assemblia / L’Artelier / L’imaginarium du Photographe. 5 rue de la Treille Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 24 51 60 ca.stenope@gmail.com

English :

13 exhibitions at 7 venues in Clermont-Ferrand.

German :

13 Ausstellungen an 7 Orten in der Stadt Clermont-Ferrand.

Italiano :

13 mostre in 7 sedi a Clermont-Ferrand.

Espanol :

13 exposiciones en 7 lugares de Clermont-Ferrand.

