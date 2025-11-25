Les Stentors des voix d’opéra puissantes et chaleureuses. Saint-Claude

Les Stentors des voix d’opéra puissantes et chaleureuses.

Cathédrale Saint-Pierre Saint-Claude Jura

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Vendredi 12 décembre à 20h30

Cathédrale de Saint-Claude.

Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse au service de la magie de Noël. Un répertoire que nous portons tous dans notre cœur et nos traditions, qui va de douce nuit , white chrismas , mon beau sapin , petit papa Noel de Tino Rossi

jusqu’aux chants sacrés tels que Ave Maria ou minuit chrétien mais aussi quelques compositions.

Retrouvez ces chansons incontournables dans la joie des fêtes de fin d’année, rarement reprises en concert.

Que rêver de mieux que la pureté de ces voix pour vibrer et vivre pleinement l’ambiance de Noël.

Spectacle tout public d’1h30 à s’offrir ou à offrir, pour un pur moment d’émotion et de joie partagée.

PLACEMENT LIBRE .

Cathédrale Saint-Pierre Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 37

