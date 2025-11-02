LES STENTORS – SALLE PIERRE LAMY Annecy

Début : 2025-11-02 à 16:00. Tarif : – euros.

Les Stentors Découvrez leur nouveau spectacle Y’a d’la joie !Préparez-vous à un tourbillon d’émotions et de bonne humeur avec « Y’a d’la joie !», le tout nouveau concert des Stentors !Ce spectacle, c’est un voyage musical à travers les plus belles chansons françaises, interprétées avec toute la puissance vocale et l’énergie positive de notre trio.Revivez les grands classiques qui ont marqué des générations : chantez en chœur sur « Méditerranée » et laissez-vous emporter par la magie de « La vie en rose ». Ce n’est pas tout ! Nous vous ferons également découvrir ou redécouvrir les joyaux de l’opérette et de l’opéra avec «La belle de Cadix » et « Mexico »Et bien sûr, en final apothéose, nous vous o?rirons un bouquet de chansons inoubliables, avec des titres comme « Souvenirs souvenirs » « L’idole des jeunes » ou encore « je chante » et « Solenzara »Un spectacle haut en couleurs, rempli de chaleur humaine et de nostalgie joyeuse, qui vous fera sourire, chanter, danser et vous rappellera que la vie est belle !

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74