LES STRATEGIES DE LA POLLINISATION OU LA SAISON DES AMOURS A L’ETANG DE BONNELLES, 12 Rue la Font Saint-Symphorien, 78830 Bonnelles, France, Bonnelles

LES STRATEGIES DE LA POLLINISATION OU LA SAISON DES AMOURS A L’ETANG DE BONNELLES Dimanche 5 avril, 16h30 12 Rue la Font Saint-Symphorien, 78830 Bonnelles, France Yvelines

Tarifs : ENFANT 6€ ; ADULTE 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T16:30:00+02:00 – 2026-04-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-05T16:30:00+02:00 – 2026-04-05T18:30:00+02:00

Nous nous promènerons sur les chemins de l’ancien parc du château de la Duchesse d’Uzès. Nous regarderons quelques « fabriques » ; vestiges des parcs paysagers du XIXe sans oublier le pont de l’Amour ! Le thème de notre sortie sera donc les stratégies de pollinisation ou dit autrement les stratégies amoureuses entre la fleur et son pollinisateur. Nous parlerons de la brève saison des amours chez les fleurs et de sa relation avec l’insecte, le vent, … ; un mariage réussi à l’échelle du temps végétal mais pas toujours idéal.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-strategies-de-la-pollinisation-ou-la-saison-des-amours-a-l-etang-de-bonnelles-7026

12 Rue la Font Saint-Symphorien, 78830 Bonnelles, France 12 Rue la Font Saint-Symphorien, 78830 Bonnelles, France Bonnelles 78830 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-strategies-de-la-pollinisation-ou-la-saison-des-amours-a-l-etang-de-bonnelles-7026 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-strategies-de-la-pollinisation-ou-la-saison-des-amours-a-l-etang-de-bonnelles-7026 »}]

SUR LES CHEMINS DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DES ETANGS DE BONNELLES Nature Sortie nature