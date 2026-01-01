Les Streetart Balades La Rochelle

Les Streetart Balades

Le Gabut, Quartier Saint Nicolas et Centre-Ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-01-28 2026-01-30 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-25 2026-03-01 2026-03-13 2026-03-25 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-26 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-27 2026-06-07 2026-06-19 2026-06-24 2026-12-05 2026-12-10

Les Streetart balades de Marguerite La Rochelaise

Balade pédestre de 2 heures dans les rues de La Rochelle à la découverte de l’Art urbain.

Le Gabut, Quartier Saint Nicolas et Centre-Ville La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 42 20 55 margueritelarochelaise@gmail.com

English : Guided tour -Streeart Balades

Marguerite La Rochelaise’s Streetart strolls

A 2-hour stroll through the streets of La Rochelle to discover urban art.

