Les styles au travers des époques Saint Clair Saint-Clair

Les styles au travers des époques
Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h00
Saint Clair
Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition : styles architecturaux de la Renaissance à l’Art déco.

Saint Clair 07430 Saint Clair Saint-Clair 07430 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0619724438 http://ptrimoine-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com/

Salon Louis XIII Château de Fontainebleau ©Les Compagnons du devoir