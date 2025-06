Vaucluse

Les Subversives 7 – 24 juillet 11• Avignon – Espaces Mistral Vaucluse

Début : 2025-07-07T11:15:00 – 2025-07-07T12:30:00

Fin : 2025-07-24T11:15:00 – 2025-07-24T12:30:00

Prenez place dans le cercle… et partez à la découverte de trois collectifs non-mixtes à travers l’Histoire : une communauté de femmes lesbiennes dans l’Oregon des 70’s, la Maison des Babayagas – habitat collectif autogéré pour femmes âgées à Montreuil – et les Béguines du Moyen-Âge.

Les Filles de Simone font remonter à la surface de nos mémoires ces expériences de survie ou de réparation, où des femmes entre elles ont inventé d’autres manières de faire société. Une exploration théâtro-archéologique vivante et décalée pour (re)donner à ces expérimentations collectives la place inspirante qu’elles méritent.

11• Avignon – Espaces Mistral 11 Boulevard Raspail 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Filles de Simone

Nicolas Hennette