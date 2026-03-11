Les Suds, à Arles JORDI SAVALL & HESPÈRION XXI Jardin d’été Arles

Les Suds, à Arles JORDI SAVALL & HESPÈRION XXI

Vendredi 17 juillet 2026 de 21h30 à 23h59. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-17

À l’occasion de cette Soirée Suds au Théâtre Antique, écrin sous les étoiles, la musique célèbre les héritages et tisse un fil reliant la Méditerranée au Moyen Orient…

L’ANTIDOTE

Bijan CHEMIRANI (Iran-France) Rami KHALIFÉ (Liban) Redi HASA (Albanie) (60 min.)



Tout en laissant libre cours à leurs sensibilités, ces virtuoses entremêlent leurs racines dans une fresque impressionniste et poétique. Improvisateurs hors-pair qui baladent leurs percussions, piano et violoncelle d’Orient en Méditerranée et partout ailleurs, ils cultivent la beauté comme antidote au désenchantement. Bouleversant !



JORDI SAVALL & HESPÈRION XXI Espagne-Suisse (75 min.)

Istanbul



Fasciné par les musiques séfarades et arméniennes de la Cour ottomane, LE compositeur Jordi Savall, ambassadeur du dialogue interculturel et Artiste pour la Paix de l’Unesco, ravive un répertoire inédit dont la délicatesse de composition et la finesse d’interprétation réveillent des émotions universelles… .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

For this Soirée Suds at the Théâtre Antique, a showcase under the stars, music celebrates heritage and weaves a thread linking the Mediterranean to the Middle East…

L’événement Les Suds, à Arles JORDI SAVALL & HESPÈRION XXI Arles a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Arles