Les Suds, en Hiver à l’Eden Cinéma de Fontvieille Film Eden Cinéma Fontvieille

Les Suds, en Hiver à l’Eden Cinéma de Fontvieille Film

Mercredi 11 février 2026 à partir de 20h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Du 8 au 15 février 2026, la 9e édition du festival Les Suds, en Hiver​​​​​​ se déploie sur le territoire du Pays d’Arles pour offrir une parenthèse musicale et festive, et faire dialoguer les cultures, les esthétiques et les générations.

SOUNDTRACK TO A COUP D’ÉTAT 20h30 à l’Eden cinéma de Fontvieille Film documentaire



Réal. Johan Grimonprez. 2h30. 2023. Belgique, France, Pays-Bas.

Nommé à l’Oscar du Meilleur Film Documentaire 2025.



Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Dans ce pays en proie à la guerre civile, les sous-sols, riches en uranium, attisent les ingérences occidentales. L’ONU devient alors l’arène d’un bras de fer géopolitique majeur et Louis Armstrong, nommé “Ambassadeur du Jazz , est envoyé en mission au Congo par les États-Unis, pour détourner l’attention du coup d’État soutenu par la CIA… .

Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 8 to 15 February 2026, the 9th edition of the Les Suds, en Hiver festival will take place across the Pays d’Arles region, offering a musical and festive interlude and promoting dialogue between cultures, aesthetics and generations.

L’événement Les Suds, en Hiver à l’Eden Cinéma de Fontvieille Film Fontvieille a été mis à jour le 2026-01-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles