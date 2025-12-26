Les Suds en hiver

Du 08/02 au 15/02/2026 tous les jours.

Dates à confirmer selon programmation. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-08

Pour la nouvelle édition, les Suds à Arles prend ses quartiers d’hiver.

Resserrer les liens, en tisser de nouveaux, de ceux qui font des histoires communes, qui dessinent des territoires ouverts, pour renouer avec le sens du partage et de la fête, pour se retrouver, se rassembler. C’est la belle ambition des SUDS, en Hiver dont la 5e édition propose une lecture du Pays d’Arles en trois week-end thématiques, des plaines de la Crau et de la Camargue aux reliefs des Alpilles et de la Montagnette en passant par les cours d’eau qui le bordent, le Rhône et la Durance. Cette géographie, par sa diversité, illustre un territoire multiple, fait d’enclaves et de lieux d’échanges et de rencontres, un territoire dont l’identité s’est forgée sur ses contradictions fertiles.



Les SUDS, en Hiver, avec une programmation d’artistes venus d’ici et d’ailleurs, s’inspirent de cette richesse et invitent à découvrir le patrimoine et les équipements des trois intercommunalités composant le Pays d’Arles. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the new edition, Les Suds à Arles takes on its winter quarters.

L’événement Les Suds en hiver Arles a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme d’Arles