Les suites de Bach Eglise de Sologny Sologny

Sologny

Les suites de Bach

Eglise de Sologny Chemin des Vignes Sologny Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Sept ans après avoir réalisé un enregistrement remarquable de l’intégrale des Suites pour violoncelle, Emmanuelle Bertrand ne se lasse pas d’interpréter cet Everest lumineux de la musique. Elle a choisi trois suites dont la première qui est la plus populaire, et la cinquième qui constitue l’apogée du cycle.

Emmanuelle Bertrand au violoncelle.

Programme Jean-Sébastien Bach Suites pour violoncelle n°1, 3 et 5. .

Eglise de Sologny Chemin des Vignes Sologny 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les suites de Bach

L’événement Les suites de Bach Sologny a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)