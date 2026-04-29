Les suites de Bach Eglise de Sologny Sologny
Les suites de Bach Eglise de Sologny Sologny samedi 12 septembre 2026.
Sologny
Les suites de Bach
Eglise de Sologny Chemin des Vignes Sologny Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Sept ans après avoir réalisé un enregistrement remarquable de l’intégrale des Suites pour violoncelle, Emmanuelle Bertrand ne se lasse pas d’interpréter cet Everest lumineux de la musique. Elle a choisi trois suites dont la première qui est la plus populaire, et la cinquième qui constitue l’apogée du cycle.
Emmanuelle Bertrand au violoncelle.
Programme Jean-Sébastien Bach Suites pour violoncelle n°1, 3 et 5. .
Eglise de Sologny Chemin des Vignes Sologny 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les suites de Bach
L’événement Les suites de Bach Sologny a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)