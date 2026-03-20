Les super Apéros Quizz Le port Thoissey
Les super Apéros Quizz Le port Thoissey vendredi 5 juin 2026.
Les super Apéros Quizz
Le port La buvette Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-06-05
Venez participer à l’Apéro Quizz de la buvette du camping tous les vendredis à partir de 19h.
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Le port La buvette Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 22 22 contact@campingdethoissey.fr
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English :
Come and take part in the Apéro Quizz at the campsite bar every Friday from 7pm.
L’événement Les super Apéros Quizz Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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