Les super Apéros Quizz Le port Thoissey

Les super Apéros Quizz

Le port La buvette Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-06-05

Venez participer à l’Apéro Quizz de la buvette du camping tous les vendredis à partir de 19h.

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Le port La buvette Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 22 22 contact@campingdethoissey.fr

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English :

Come and take part in the Apéro Quizz at the campsite bar every Friday from 7pm.

L’événement Les super Apéros Quizz Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre