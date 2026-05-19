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Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan

Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan mercredi 26 août 2026.

Adresse : chapelle Saint-Conogan

Ville : 22340 Tréogan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Tréogan

Les super héros de la chapelle Saint-Conogan

chapelle Saint-Conogan Tréogan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Visite ludique de la chapelle Saint-Conogan de Tréogan.
Public famille, enfant accompagné d’un adulte, à partir de 3 ans
Sur inscription   .

chapelle Saint-Conogan Tréogan 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 93 04 42 

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English :

L’événement Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée