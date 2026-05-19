Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan
Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan mercredi 26 août 2026.
Tréogan
Les super héros de la chapelle Saint-Conogan
chapelle Saint-Conogan Tréogan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Visite ludique de la chapelle Saint-Conogan de Tréogan.
Public famille, enfant accompagné d’un adulte, à partir de 3 ans
Sur inscription .
chapelle Saint-Conogan Tréogan 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 93 04 42
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English :
L’événement Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée