Tréogan

Les super héros de la chapelle Saint-Conogan

chapelle Saint-Conogan Tréogan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Visite ludique de la chapelle Saint-Conogan de Tréogan.

Public famille, enfant accompagné d’un adulte, à partir de 3 ans

Sur inscription .

chapelle Saint-Conogan Tréogan 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 93 04 42

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English :

L’événement Les super héros de la chapelle Saint-Conogan Tréogan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée