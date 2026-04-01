Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins 17610 Saint-Sauvant
Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins 17610 Saint-Sauvant vendredi 24 avril 2026.
Saint-Sauvant
Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins
17610 16 rue des Ecoles Saint-Sauvant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Vincent Albouy donne une conférence illustrée sur les pollinisateurs, les menaces qui causent leur déclin et comment pouvons nous faire pour les préserver
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17610 16 rue des Ecoles Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 67 80 agbee@wanadoo.fr
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English :
Vincent Albouy gives an illustrated talk on pollinators, the threats that are causing their decline and what we can do to preserve them
L’événement Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins Saint-Sauvant a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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