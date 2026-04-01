Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins 17610 Saint-Sauvant

Saint-Sauvant

Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins

17610 16 rue des Ecoles Saint-Sauvant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Vincent Albouy donne une conférence illustrée sur les pollinisateurs, les menaces qui causent leur déclin et comment pouvons nous faire pour les préserver

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17610 16 rue des Ecoles Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 67 80 agbee@wanadoo.fr

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English :

Vincent Albouy gives an illustrated talk on pollinators, the threats that are causing their decline and what we can do to preserve them

L’événement Les super pollinisateurs sauvages de nos jardins Saint-Sauvant a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge