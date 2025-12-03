Les super-pouvoirs de l’odorat Café des Champs Libres Rennes Mercredi 3 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les neuroscientifiques Hirac Gurden et Marc Vérin nous disent tout sur les odeurs et comment elles agissent sur notre cerveau !

Il y a l’odeur du café qui réconforte, de l’herbe fraîchement coupée annonçant le printemps, de la pluie tombant sur un sol chaud, le parfum de l’être aimé, le fumet régressif des plats de l’enfance… Mais qu’est-ce qu’une odeur ? Et comment expliquer les liens unissant olfaction, souvenirs et émotions ?

**Hirac Gurden est** directeur de recherches en neurosciences à l’Université Paris Cité et **Marc Vérin est** neurologue au CHU d’Orléans. _En lien avec Sciences Ouest n°431 (septembre 2025) et en partenariat avec le projet « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble » (TISSAGE)._

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine