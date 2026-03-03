Les supers pouvoirs de la nature | Festival de l’Oiseau Longpré-les-Corps-Saints

Les supers pouvoirs de la nature | Festival de l’Oiseau

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

[Festival de l’Oiseau]

La nature ne crache pas du feu par les yeux, et ne traverse pas les murs, mais elle possède des supers pouvoirs bien à elle. Oubliez Superman et plongez dans l’univers fascinant des capacités extraordinaires de la nature ! Venez découvrir ces prodiges de la nature

– l’état larvaire de la libellule, véritable métamorphose digne d’un film de science-fiction.

– la transformation époustouflante de la grenouille, un spectacle de la vie qui défie l’imagination.

-la dissémination ingénieuse de la bardane, un mécanisme naturel qui rivalise avec les meilleures inventions humaines.

Munissez-vous de votre curiosité et de votre émerveillement, car après cette sortie, ces phénomènes incroyables n’auront plus de secret pour vous.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/les-supers-pouvoirs-de-la-nature/

[Festival de l’Oiseau]

La nature ne crache pas du feu par les yeux, et ne traverse pas les murs, mais elle possède des supers pouvoirs bien à elle. Oubliez Superman et plongez dans l’univers fascinant des capacités extraordinaires de la nature ! Venez découvrir ces prodiges de la nature

– l’état larvaire de la libellule, véritable métamorphose digne d’un film de science-fiction.

– la transformation époustouflante de la grenouille, un spectacle de la vie qui défie l’imagination.

-la dissémination ingénieuse de la bardane, un mécanisme naturel qui rivalise avec les meilleures inventions humaines.

Munissez-vous de votre curiosité et de votre émerveillement, car après cette sortie, ces phénomènes incroyables n’auront plus de secret pour vous.

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/les-supers-pouvoirs-de-la-nature/ .

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Festival de l’Oiseau]

Nature doesn’t spit fire out of its eyes or walk through walls, but it does have superpowers of its own. Forget Superman and dive into the fascinating world of nature?s extraordinary abilities! Come and discover the wonders of nature:

– the dragonfly?s larval state, a veritable metamorphosis worthy of a science-fiction film.

– the breathtaking transformation of the frog, a spectacle of life that defies the imagination.

-the ingenious dissemination of burdock, a natural mechanism that rivals the best of human invention.

Arm yourself with curiosity and wonder, because after this outing, these incredible phenomena will hold no secrets for you.

Good to know:

Duration: 1h30

Price: ?6/person, free for under-16s

Reservations required: https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/les-supers-pouvoirs-de-la-nature/

L’événement Les supers pouvoirs de la nature | Festival de l’Oiseau Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2026-03-03 par Baie de Somme 3 Vallées