Les supers pouvoirs de la nature Longpré-les-Corps-Saints
Les supers pouvoirs de la nature Longpré-les-Corps-Saints mercredi 15 avril 2026.
Les supers pouvoirs de la nature
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
2026-04-15
[Sortie nature]
La nature ne crache pas du feu par les yeux, et ne traverse pas les murs, mais elle possède des supers pouvoirs bien à elle. Oubliez Superman et plongez dans l’univers fascinant des capacités extraordinaires de la nature ! Venez découvrir ces prodiges de la nature
– l’état larvaire de la libellule, véritable métamorphose digne d’un film de science-fiction.
– la transformation époustouflante de la grenouille, un spectacle de la vie qui défie l’imagination.
-la dissémination ingénieuse de la bardane, un mécanisme naturel qui rivalise avec les meilleures inventions humaines.
Munissez-vous de votre curiosité et de votre émerveillement, car après cette sortie, ces phénomènes incroyables n’auront plus de secret pour vous.
Bon à savoir
Durée 1h30
Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-supers-pouvoirs-de-la-nature/
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
[Nature outing]
Nature doesn’t spit fire out of its eyes or walk through walls, but it does have superpowers of its own. Forget Superman and dive into the fascinating world of nature?s extraordinary abilities! Come and discover the wonders of nature:
– the dragonfly?s larval state, a veritable metamorphosis worthy of a science-fiction film.
– the breathtaking transformation of the frog, a spectacle of life that defies the imagination.
-the ingenious dissemination of burdock, a natural mechanism that rivals the best of human invention.
Arm yourself with curiosity and wonder, because after this outing, these incredible phenomena will hold no secrets for you.
Good to know:
Duration: 1h30
Price: 6? per person, free for children under 16
Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-supers-pouvoirs-de-la-nature/
L’événement Les supers pouvoirs de la nature Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2026-03-03 par Baie de Somme 3 Vallées