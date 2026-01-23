Les surfaces sensibles de Georges de la Tour MJC Héritan Mâcon

Les surfaces sensibles de Georges de la Tour

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire

2026-03-03 14:30:00

2026-03-03

On reconnaît d’un coup d’œil les effets lumineux de Georges de La Tour, mais il faut aller au-delà de cette marque de fabrique pour saisir ce qui est en jeu dans ces peintures à l’iconographie complexe, novatrices dans leur exécution.

Animée par Éric Suchère, critique d’art, membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art, co-directeur de la collection “Beautés”. .

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire +33 3 85 21 91 70

