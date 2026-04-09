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Les Surfeurs de la finance Cité de l’économie Paris

Les Surfeurs de la finance Cité de l’économie Paris

Les Surfeurs de la finance Cité de l’économie Paris vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Cité de l'économie

Adresse : 1 place du général Catroux

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Tarif : <p><strong>Spectacle • Durée 1h10 • Auditorium</strong></p><p>  - <strong>Tarifs </strong>: Plein : 10€, Réduit : 5€<br>- <strong>Réservation conseillée</strong></p>

Les professeurs déjantés Angie et Nono, alias les « Surfeurs », reprennent la vague dans ce deuxième opus de la trilogie à succès des Surfeurs de l’économie. Dans ce spectacle jubilatoire, nos deux protagonistes retracent l’histoire de la finance à travers trois grandes crises et transcendent le cadre traditionnel de la conférence théâtrale : décors et artifices, effets scéniques, coups de théâtre et séquences lyriques se succèdent dans une vraie déferlante d’énergie, émaillée de clins d’œil malicieux à notre culture contemporaine. Un rappel à la fois subtil et essentiel : en scrutant les vagues du passé, on entrevoit les contours et enjeux du monde d’aujourd’hui.

Les Surfeurs remontent sur scène dans un spectacle déjanté retraçant l’histoire de la finance à travers trois grandes crises. Une conférence théâtrale explosive, drôle et pleine de clins d’œil à notre époque.
Le vendredi 10 avril 2026
de 11h00 à 12h10
payant

Spectacle • Durée 1h10 • Auditorium

  – Tarifs : Plein : 10€, Réduit : 5€
– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T15:10:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T12:10:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du général Catroux  75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/les-surfeurs-de-la-finance-0


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