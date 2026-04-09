Les Surfeurs de la finance Cité de l’économie Paris
Les Surfeurs de la finance Cité de l’économie Paris vendredi 10 avril 2026.
Les professeurs déjantés Angie et Nono, alias les « Surfeurs », reprennent la vague dans ce deuxième opus de la trilogie à succès des Surfeurs de l’économie. Dans ce spectacle jubilatoire, nos deux protagonistes retracent l’histoire de la finance à travers trois grandes crises et transcendent le cadre traditionnel de la conférence théâtrale : décors et artifices, effets scéniques, coups de théâtre et séquences lyriques se succèdent dans une vraie déferlante d’énergie, émaillée de clins d’œil malicieux à notre culture contemporaine. Un rappel à la fois subtil et essentiel : en scrutant les vagues du passé, on entrevoit les contours et enjeux du monde d’aujourd’hui.
Les Surfeurs remontent sur scène dans un spectacle déjanté retraçant l’histoire de la finance à travers trois grandes crises. Une conférence théâtrale explosive, drôle et pleine de clins d’œil à notre époque.
Le vendredi 10 avril 2026
de 11h00 à 12h10
payant
Spectacle • Durée 1h10 • Auditorium
– Tarifs : Plein : 10€, Réduit : 5€
– Réservation conseillée
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T15:10:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T12:10:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/les-surfeurs-de-la-finance-0
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