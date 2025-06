Les Surgériens ont du talent Surgères 5 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Les Surgériens ont du talent Place de l’Europe Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Que vous soyez artiste ou simple curieux, venez participer à la fresque collective sur le thème de la musique !

.

Place de l’Europe

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr

English :

Whether you’re an artist or just curious, come and take part in the collective fresco on the theme of music!

German :

Egal, ob Sie Künstler oder einfach nur neugierig sind, nehmen Sie an einem kollektiven Wandgemälde zum Thema Musik teil!

Italiano :

Che siate artisti o semplici curiosi, venite a partecipare all’affresco collettivo sul tema della musica!

Espanol :

Ya sea artista o simple curioso, ¡venga y participe en el fresco colectivo sobre el tema de la música!

L’événement Les Surgériens ont du talent Surgères a été mis à jour le 2025-06-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin