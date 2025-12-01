Les surprises de Noël Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou

Les surprises de Noël

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Un après-midi plein de surprises pour préparer Noël à Chemillé !

Le théâtre de L’Arbre à fil et les usagers du Cercle Pointu s’associent pour la 3ᵉ édition des Surprises de Noël. Au programme Marché de créateurs, vin chaud, restauration sucrée, jeux, musique, défis, théâtre… et d’autres surprises ! Rendez-vous de 14 h à 18 h pour passer un après-midi familial et chaleureux.

Entrée libre et gratuite. Cet événement se veut être un soutien au Cercle Pointu, tiers-lieu solidaire et participatif. Aussi, les dons seront les bienvenus pour faire perdurer ce beau projet ! .

Rue de la Broderie Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 05 71 43 contact@larbreafil.fr

English :

An afternoon full of surprises to prepare for Christmas in Chemillé!

German :

Ein Nachmittag voller Überraschungen zur Vorbereitung auf Weihnachten in Chemillé!

Italiano :

Un pomeriggio pieno di sorprese per prepararsi al Natale a Chemillé!

Espanol :

Una tarde llena de sorpresas para preparar la Navidad en Chemillé

