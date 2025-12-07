LES SURPRISES DU LUTIN CROC’NOTE MÉDIATHÈQUE Eaunes

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Pensez à vous inscrire à ce spectacle gratuit!

Un lutin du Père Noël doit trouver les lettres perdues pour sauver cette belle fête. .

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23 service.culture@mairieaunes.fr

English :

Don’t forget to register for this free show!

German :

Denken Sie daran, sich für diese kostenlose Veranstaltung anzumelden!

Italiano :

Non dimenticate di registrarvi per questo spettacolo gratuito!

Espanol :

No olvide inscribirse en este espectáculo gratuito

