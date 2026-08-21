Les Survivants du Che, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Les Survivants du Che Vendredi 11 septembre, 20h45 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:45:00+02:00 – 2026-09-11T22:19:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:45:00+02:00 – 2026-09-11T22:19:00+02:00

Avec le réalisateur et l’équipe du Festival Biarritz Amérique latine

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=JIU7J »}]

Rencontre – Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après leur u…