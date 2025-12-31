France, documentaire, 90 min, Artline Films, Arte, 2026.

Dans notre mémoire collective, la libération des camps nazis marque la fin d’un cauchemar pour les survivants de la Shoah. Et pourtant, de nouvelles épreuves attendent des dizaines de milliers de rescapés. Sans possibilité de retour ou d’émigration, ces « déplacés » sont accueillis dans des camps établis à la hâte par les Alliés, qui vont se transformer en véritables creusets de la renaissance culturelle juive. À travers les récits de survivants, le documentaire retrace ce moment suspendu où, rassemblés pendant des mois – parfois des années – dans des camps en Allemagne, ils tentent de reconstruire leur vie.

En présence des réalisateurs et de Constance Pâris de Bollardière, historienne, conseillère historique du film.

En conversation avec Laure Fourtage, historienne, responsable du service Archives et Histoire d’ORT France.

AVANT-PREMIÈRE – projection – rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau ».

Le mardi 13 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

