LES SUZANNE – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

LES SUZANNE Début : 2026-06-27 à 21:00. Tarif : – euros.

Dignes héritières des VAMPS et des BODIN’S ces deux-là n’ont peur de rien, surtout pas des tabous.Avec elles, toutes les vérités sont bonnes à dire, surtout les secrets. Suzanne et Suzanne, deux amies déjantées, vous entraînent dans un tourbillon de blagues à la fois hilarantes et déroutantes. Elles en disent plus qu’elles n’en savent, parlent de tout et de tout le monde, même si vous ne voulez rien entendre.Chez elles, l’indiscrétion est une passion et les ragots sonnent comme des vérités implacables. Ces deux joyeuses folles décryptent la société avec une audace sans pareille, donnant naissance à la science du bon sens . Une science qui, loin d’être sérieuse, est d’abord… complètement décalée.Suzanne et Suzanne, c’est l’alliance explosive de l’humour sans filtre et de l’absurde en toute simplicité. Leurs conversations frôlent la folie douce, et entre anecdotes farfelues, théories rocambolesques et répliques implacables, elles ne laissent personne indifférent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38