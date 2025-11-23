Les Swinguettes vous parlent d’amour Saint-Paul-du-Bois

Les Swinguettes vous parlent d’amour

2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Fidélité, amours éternelles ou histoires d’un soir, l’important c’est d’aimer. Et c’est en chanson que Suzanne, Dolly et Lénie nous exposent leur point de vue.

Elles nous chantent tour à tour leurs rêves et leurs envies. Un voyage léger à travers le swing du début 20e, où trois amies nous racontent en chansons leurs envies, leurs espoirs, leurs déceptions et leurs désirs.

​Une pièce musicale légère et amusante qui porte haut les femmes avec humour et sensibilité. .

2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 08 29 98 cieeuforie@outlook.fr

