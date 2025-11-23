Les Swinguettes vous parlent d’amour Saint-Paul-du-Bois
2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Fidélité, amours éternelles ou histoires d’un soir, l’important c’est d’aimer. Et c’est en chanson que Suzanne, Dolly et Lénie nous exposent leur point de vue.
Elles nous chantent tour à tour leurs rêves et leurs envies. Un voyage léger à travers le swing du début 20e, où trois amies nous racontent en chansons leurs envies, leurs espoirs, leurs déceptions et leurs désirs.
Une pièce musicale légère et amusante qui porte haut les femmes avec humour et sensibilité. .
2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 08 29 98 cieeuforie@outlook.fr
