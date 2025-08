Les symboles cachés de la Rive gauche : visite insolite

Les symboles cachés de la Rive gauche : visite insolite vendredi 15 août 2025.

De Port-Royal à l’Observatoire, construit selon des données scientifiques et symboliques absolument rigoureuses, en passant par les jardins du Luxembourg (« château de la Lumière »), cette visite vous plonge au cœur du symbolisme. Nous passerons bien sûr par l’église Saint-Sulpice, pour en démêler les secrets vrais et faux, et bien d’autres curiosités.

Saurez-vous retrouver en chemin les médaillons d’Arago, petites plaques incrustées dans la pierre, qui retracent ce fameux méridien Nord / Sud ?

Une visite insolite où l’art, l’histoire, l’ésotérisme et … l’humour seront présents.

Saviez-vous que derrière l’appellation « Méridien de Paris », ou « Axe du Monde » se cache le plus grand » monument » de Paris (17 km de long !) presque invisible pour les « non-initiés » ?

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

Le vendredi 15 août 2025

de 14h30 à 17h00

payant

18€/pers

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-15T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-15T14:30:00+02:00_2025-08-15T17:00:00+02:00;2025-10-12T14:30:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00



