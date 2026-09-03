Les symphonies d’automne Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Les symphonies d’automne

Conservatoire Edgar Varèse, cinéma Pathé, Crescent, La Cave à Musique, Église Saint Vincent. Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-03

Du 3 au 15 novembre 2026, Mâcon vibre au rythme des Symphonies d’Automne, festival et concours international de chant lyrique qui fête sa 33e édition.

Treize jours durant lesquels la voix se décline sous toutes ses formes : soirée d’ouverture au cinéma avec le film musical australien Les Saphirs, spectacle jeune public, concerts de musiques actuelles avec Zélie ou le duo jazz Célia Forestier & Ellinoa, grand concert lyrique et orchestral Les Souffles d’Éole en l’église Saint-Vincent, venue du chœur ukrainien Moravski de Kyiv, conférence de la compositrice invitée Albena Petrovic, spectacle médiéval Le Jeu de Robin et Marion, masterclasse de chant avec Jean-Paul Fouchécourt, Polyphonies d’automne réunissant les chorales du territoire…

Cette année, le festival met l’Australie à l’honneur, avec notamment la création d’une œuvre du compositeur Marián Budos. Fil rouge de l’événement, le Concours international de chant lyrique révèle les voix de demain à travers trois épreuves ouvertes au public, jusqu’à la grande finale au Théâtre, scène nationale de Mâcon, où résonnera Va, pensiero de Verdi interprété par l’Orchestre Symphonique de Mâcon, les chorales et les finalistes réunis.

Concerts payants et gratuits, rencontres professionnelles et moments de partage : un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la musique et du chant. .

Conservatoire Edgar Varèse, cinéma Pathé, Crescent, La Cave à Musique, Église Saint Vincent. Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : Les symphonies d’automne

L’événement Les symphonies d’automne Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)