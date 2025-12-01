Les symphonies pour les soupers de Roy de Delalande Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Les symphonies pour les soupers de Roy de Delalande Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 20 décembre 2025.
Auditorium Marcel Landowski
Concert du département de musiques anciennes et pratiques historiques
Le samedi 20 décembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
