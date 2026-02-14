Les Symphonies pour les Soupers du Roy, Lycée des Métiers de Bazeilles, Bazeilles

Les Symphonies pour les Soupers du Roy Vendredi 13 mars, 19h30 Lycée des Métiers de Bazeilles Ardennes

65€/personne, boissons comprises.

En partenariat avec le lycée des métiers de Bazeilles, le Conservatoire vous propose une soirée exceptionnelle où les plaisirs de la table se mêlent à la musique, celle des Symphonies pour les Soupers du Roy de M-R DeLalande.

Lycée des Métiers de Bazeilles Montvillers, 08140 Bazeilles Bazeilles 08140 Bazeilles Ardennes Grand Est

L’excellence à la française : quand les plaisirs de la table se mêlent à la musique. Soirée d’exception repas