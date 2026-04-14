Les Tabayots au Clocheton, 63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31), Cardeilhac

Les Tabayots au Clocheton Samedi 25 avril, 20h30 63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31) Haute-Garonne

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T00:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T00:30:00+02:00

BAL NEO TRAD avec

Ce groupe de néo-tradeux issus du Comminges jouent essentiellement leurs compositions aux accents de jazz, de trad funky ou de saveurs occitanes.

Des langoureuses mazurkas aux bal- limousines endiablés, danseurs débutants ou confirmés, tous seront happés et ensorcellés par ces q…

source: Les Tabayots au Clocheton – AgendaTrad

63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31) Atelier du Clocheton, 31350 Cardeilhac, France Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/les-tabayots-au-clocheton.hzv6d29y »}]

avec Les Tabayots baltrad balfolk