Les Tabayots au Clocheton, 63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31), Cardeilhac
Les Tabayots au Clocheton, 63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31), Cardeilhac samedi 25 avril 2026.
Les Tabayots au Clocheton Samedi 25 avril, 20h30 63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31) Haute-Garonne
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T00:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-26T00:30:00+02:00
BAL NEO TRAD avec
Ce groupe de néo-tradeux issus du Comminges jouent essentiellement leurs compositions aux accents de jazz, de trad funky ou de saveurs occitanes.
Des langoureuses mazurkas aux bal- limousines endiablés, danseurs débutants ou confirmés, tous seront happés et ensorcellés par ces q…
source: Les Tabayots au Clocheton – AgendaTrad
63 Goûte de Blanque,, Cardeilhac (31) Atelier du Clocheton, 31350 Cardeilhac, France Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/les-tabayots-au-clocheton.hzv6d29y »}]
avec Les Tabayots baltrad balfolk