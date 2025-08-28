Les Tableaux d’une exposition Modeste Moussorgski, NDK Ensemble de saxophones Place d’Albertas Aix-en-Provence

Jeudi 28 août 2025 de 18h30 à 19h et de 19h30 à 20h. Place d’Albertas 11 rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Orchestration originale de Maurice Ravel, arrangement pour dix saxophones, harpe et deux percussionnistes par NDK.

Concert organisé dans le cadre du festival Musique dans la rue.

Pour ce concert, les musiciens de l’ensemble NDK proposent une relecture inédite de l’œuvre, en l’adaptant pour un ensemble de dix saxophones, enrichi d’une harpe et de deux percussionnistes. Cette instrumentation singulière explore les possibilités expressives et les timbres fascinants du saxophone, tout en préservant l’esprit narratif et évocateur des Tableaux. La harpe et les percussions viennent compléter ce tableau sonore d’une modernité saisissante.

La genèse des Tableaux d’une exposition est indissociable de l’amitié qui lia Modeste Moussorgski au peintre Viktor Hartmann. À la mort de ce dernier en 1873, Moussorgski, profondément affecté, visita une exposition commémorative de ses œuvres. Cette découverte déclencha la composition, en à peine quelques semaines, d’une suite pour piano une promenade musicale à travers les toiles et dessins de Hartmann, chaque tableau étant relié par un thème récurrent qui évoque les déambulations du compositeur.

Si la version originale pour piano est souvent jouée, la partition a acquis une renommée mondiale grâce à l’orchestration magistrale de Maurice Ravel en 1922, qui a su magnifier les couleurs orchestrales et révéler la puissance évocatrice de l’œuvre.

Les Tableaux nous plongent dans un univers tour à tour fantastique et dramatique l’inquiétant Gnomus, la radieuse Tuileries, la majestueuse Grande porte de Kiev, la gravité de Bydlo ou encore la danse macabre de la Cabane sur des pattes de poule de la sorcière Baba Yaga. Chaque mouvement évoque un univers singulier, à travers des atmosphères saisissantes et des contrastes expressifs.



Saxophones

Gurvan PERON, Laurent TAILLARD, Jonathan ROBERT, Emmanuel RECHT, Caroline LEVASSEUR, Florent LOUMAN, Joël VERSAVAUD, Denis FARINONE, Mickaël BEZ, Sylvain GUIGNERY

Nora LAMOUREUX, harpe

Gisèle DAVID, percussions

Michel DURAND-MABIRE, direction .

Place d’Albertas 11 rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20

English :

Original orchestration by Maurice Ravel, arranged for ten saxophones, harp and two percussionists by NDK.

Concert organized as part of the Musique dans la rue festival.

German :

Originalorchestrierung von Maurice Ravel, Bearbeitung für zehn Saxophone, Harfe und zwei Perkussionisten von NDK.

Das Konzert findet im Rahmen des Festivals Musique dans la rue statt.

Italiano :

Orchestrazione originale di Maurice Ravel, arrangiata per dieci sassofoni, arpa e due percussionisti da NDK.

Concerto organizzato nell’ambito del festival Musique dans la rue.

Espanol :

Orquestación original de Maurice Ravel, arreglada para diez saxofones, arpa y dos percusionistas por NDK.

Concierto organizado en el marco del festival Musique dans la rue.

