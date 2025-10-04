Les tableaux-tirs et les Nanas de Niki de Saint Phalle (1960-1970) Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 11h15. Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est sur l’œuvre tardive, moins connue du grand public, que portera cette conférence.

Y seront présentés un tout autre pan de l’activité artistique de Niki de Saint Phalle avec la création de mobilier, de livres artistico-autobiographiques comme Mon secret (1994) puis Traces paru en 1999, ainsi que des tableaux ou publications mêlant sérigraphie et calligraphie dans lesquels sa conviction féministe côtoie sa lutte pour la représentation de la communauté afro-américaine, ou encore son soutien précoce aux malades du sida.



Intervenante Laetitia LEVANTIS. .

This conference will focus on the later work, less well known to the general public.

Die Konferenz befasst sich mit dem Spätwerk, das der Öffentlichkeit weniger bekannt ist.

Questa conferenza si concentrerà sul suo lavoro successivo, meno noto al grande pubblico.

Esta conferencia se centrará en su obra posterior, menos conocida por el gran público.

