LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU CUISSES DE GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre
LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU CUISSES DE GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre samedi 2 mai 2026.
Saint-Léger-de-Peyre
LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU CUISSES DE GRENOUILLES
Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Tarif : 22 – 22 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Les tablées de St Léger -Cuisses de grenouilles
Au menu
Cuisses de grenouilles et pommes de terre au four Salade composée et plateau de fromages Desserts maison
Les tablées de St Léger -Cuisses de grenouilles
Au menu
Cuisses de grenouilles et pommes de terre au four Salade composée et plateau de fromages Desserts maison .
Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 31
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English :
Les tablées de St Léger -Frogs’ legs
On the menu:
Frogs’ legs and baked potatoes Mixed salad and cheese platter Home-made desserts
L’événement LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU CUISSES DE GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT Gévaudan Destination