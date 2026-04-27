Saint-Léger-de-Peyre

LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU CUISSES DE GRENOUILLES

Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 22 – 22 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Les tablées de St Léger -Cuisses de grenouilles

Au menu

Cuisses de grenouilles et pommes de terre au four Salade composée et plateau de fromages Desserts maison

Les tablées de St Léger -Cuisses de grenouilles

Au menu

Cuisses de grenouilles et pommes de terre au four Salade composée et plateau de fromages Desserts maison .

Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 31

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English :

Les tablées de St Léger -Frogs’ legs

On the menu:

Frogs’ legs and baked potatoes Mixed salad and cheese platter Home-made desserts

L’événement LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU CUISSES DE GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT Gévaudan Destination