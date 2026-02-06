LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre

LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES

LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre samedi 7 février 2026.

LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES

Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 22 – 22 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Les tablées de St Léger Menu Grenouilles

Au menu
Salade Gourmande
Cuisses de grenouilles
Gratin Dauphinois
Fromage
Dessert Maison
Café

Ambiance musicale
Les tablées de St Léger Menu Grenouilles

Au menu
Salade Gourmande
Cuisses de grenouilles
Gratin Dauphinois
Fromage
Dessert Maison
Café

Ambiance musicale   .

Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les tablées de St Léger Frog menu

On the menu:
Gourmet salad
Frog legs
Gratin Dauphinois
Cheese
Home-made dessert
Coffee

Musical ambience

L’événement LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-02-03 par 48-OT Gévaudan Destination