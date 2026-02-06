LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre
LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre samedi 7 février 2026.
LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES
Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Tarif : 22 – 22 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Les tablées de St Léger Menu Grenouilles
Au menu
Salade Gourmande
Cuisses de grenouilles
Gratin Dauphinois
Fromage
Dessert Maison
Café
Ambiance musicale
Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 31
English :
Les tablées de St Léger Frog menu
On the menu:
Gourmet salad
Frog legs
Gratin Dauphinois
Cheese
Home-made dessert
Coffee
Musical ambience
