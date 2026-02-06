LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES Saint-Léger-de-Peyre

LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU GRENOUILLES

Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Les tablées de St Léger Menu Grenouilles

Au menu

Salade Gourmande

Cuisses de grenouilles

Gratin Dauphinois

Fromage

Dessert Maison

Café

Ambiance musicale

Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 31

English :

Les tablées de St Léger Frog menu

On the menu:

Gourmet salad

Frog legs

Gratin Dauphinois

Cheese

Home-made dessert

Coffee

Musical ambience

