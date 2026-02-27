LES TABLÉES DE ST LÉGER MENU MANOULS Saint-Léger-de-Peyre
Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Tarif : 22 – 22 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
Date(s) :
Les tablées de St Léger -Menu Manouls
Au menu
Charcuterie Manouls, pomme de terre Fromage Dessert Café
Aux 2 Rivières Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 31
English :
Les tablées de St Léger -Menu Manouls
On the menu:
Cold cuts Manouls, potatoes Cheese Dessert Coffee
