Les Tables de la Fontaine Eco-Domaine La Fontaine Menu du réveillon de Noël 2025 Pornic

Les Tables de la Fontaine Eco-Domaine La Fontaine Menu du réveillon de Noël 2025

Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24 20:00:00

2025-12-24

Réservez votre soirée du réveillon de Noël au restaurant Les Tables de la Fontaine à l’Eco-Domaine La Fontaine à Pornic !

MENU

Amuse-bouche

Noix de Saint-Jacques crue saumurée, carpaccio de radis, riz soufflé et cresson

—

Entrée

Ravioles de langoustine et farce fine de poisson, bisque onctueuse, tartare d’algues du littoral, œufs de poisson et citron vert

OU

Ris de veau snackés, pommes de terre crémeuses au curé nantais, croûtons dorés à l’ail, copeaux de champignons

—

Plat

Dos de cerf mariné aux baies, choux farcis aux champignons, millefeuille de pommes de terre et sauce bordelaise

OU

Pavé de lieu jaune de ligne, poireaux aux épices douces, potimarron rôti et croustillant, sauce citron confit ciboulette

—

Dessert

Mont Blanc à la cardamome et poire

OU

Entremet praliné sarrasin, chocolat et caramel au beurre salé .

Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Book your Christmas Eve evening at Les Tables de la Fontaine restaurant at Eco-Domaine La Fontaine in Pornic!

German :

Buchen Sie Ihren Heiligabendabend im Restaurant Les Tables de la Fontaine in der Eco-Domaine La Fontaine in Pornic!

Italiano :

Prenotate la vostra serata della vigilia di Natale al ristorante Les Tables de la Fontaine dell’Eco-Domaine La Fontaine a Pornic!

Espanol :

Reserve su velada de Nochebuena en el restaurante Les Tables de la Fontaine, en el Eco-Domaine La Fontaine de Pornic

