Les Tables éphémères de Naumad Edition Automne Saveurs et cordes Domaine Naumad Champignelles

Les Tables éphémères de Naumad Edition Automne Saveurs et cordes

Domaine Naumad 5 Les Perriaux(Château) Champignelles Yonne

2025-11-22 20:00:00

2025-11-22 23:59:00

2025-11-22

Le Domaine Naumad vous invite à vivre une expérience unique où gastronomie et musique s’unissent pour éveiller vos cinq sens. Sous la direction du chef Aurélien de Villèle, fondateur du restaurant Ooli, laissez-vous emporter par un menu en quatre temps d’une finesse remarquable, accompagné d’un duo violon et violoncelle qui viendra sublimer chaque instant.

Dans une ambiance feutrée et chaleureuse, profitez d’une soirée élégante, mêlant plaisirs gustatifs, émotions musicales et convivialité.

Le Programme

– 20h00 Accueil des convives & apéritif de bienvenue

– Menu gastronomique en 4 temps signé par le chef Aurélien de Villèle

– Concert live Duo violon & violoncelle

– Pause surprise sensorielle

– Soirée dansante jusqu’à 1h00

Tarif

– 60 € par personne (menu, apéritif, concert et soirée dansante hors boissons)

A partir de 20h00 Places limitées à 40 personnes

Un mot sur le Chef

Chef engagé bistronomique chez Ooli, je propose des expériences culinaires sur mesure en respectant les allergies et régimes de chacun.

Je suis chef depuis 15 ans, mes inspirations sont très variées car j’ai beaucoup voyagé, je m’inspire donc de beaucoup de techniques apprises au quatre coins du monde tout en respectant mes bases solides de cuisine françaises !

Ayant une fibre engagée vis à vis de l’écologie, je m’engage à me fournir auprès des producteurs de la région pour environ 90% de mes achats et je fabrique tout maison, même le miso par exemple.

Réservation via le site www.naumad.fr our le lien dans cet évènement. .

Domaine Naumad 5 Les Perriaux(Château) Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19

