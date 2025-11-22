Les Tables éphémères de Naumad: Saveurs et cordes Domaine Naumad Champignelles

Les Tables éphémères de Naumad: Saveurs et cordes

2025-11-22 20:00:00

LES TABLES EPHEMERES DE NAUMAD

Le Domaine Naumad vous invite à vivre une expérience unique où gastronomie et musique s’unissent pour éveiller vos cinq sens. Sous la direction du chef Aurélien de Villèle, fondateur du restaurant Ooli, laissez-vous emporter par un menu en quatre temps d’une finesse remarquable, accompagné d’un duo violon et violoncelle qui viendra sublimer chaque instant.

Dans une ambiance feutrée et chaleureuse, profitez d’une soirée élégante, mêlant plaisirs gustatifs, émotions musicales et convivialité.

Le programme:

20h00 Accueil des convives & apéritif de bienvenue

Menu gastronomique en 4 temps signé par le chef Aurélien de Villèle

Concert live Duo violon & violoncelle

Pause surprise sensorielle

Soirée dansante jusqu’à 1h

Tarifs:

60 € par personne (menu, apéritif, concert et soirée dansante hors boissons)

A partir de 20h Places limitées à 40 personnes

Infos pratiques:

Tenue exigée Correcte

Accès Parking gratuit sur place .

Domaine Naumad 5 Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 info@naumad.fr

