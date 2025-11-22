Les Tables éphémères de Naumad: Saveurs et cordes Domaine Naumad Champignelles
Les Tables éphémères de Naumad: Saveurs et cordes
Domaine Naumad 5 Les Perriaux Champignelles Yonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
LES TABLES EPHEMERES DE NAUMAD
Le Domaine Naumad vous invite à vivre une expérience unique où gastronomie et musique s’unissent pour éveiller vos cinq sens. Sous la direction du chef Aurélien de Villèle, fondateur du restaurant Ooli, laissez-vous emporter par un menu en quatre temps d’une finesse remarquable, accompagné d’un duo violon et violoncelle qui viendra sublimer chaque instant.
Dans une ambiance feutrée et chaleureuse, profitez d’une soirée élégante, mêlant plaisirs gustatifs, émotions musicales et convivialité.
Le programme:
20h00 Accueil des convives & apéritif de bienvenue
Menu gastronomique en 4 temps signé par le chef Aurélien de Villèle
Concert live Duo violon & violoncelle
Pause surprise sensorielle
Soirée dansante jusqu’à 1h
Tarifs:
60 € par personne (menu, apéritif, concert et soirée dansante hors boissons)
A partir de 20h Places limitées à 40 personnes
Infos pratiques:
Tenue exigée Correcte
Accès Parking gratuit sur place .
Domaine Naumad 5 Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 info@naumad.fr
