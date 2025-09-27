Les Tables Gourmandes Sous les Halles du Marché Saint-Georges-de-Didonne
Les Tables Gourmandes Sous les Halles du Marché Saint-Georges-de-Didonne samedi 27 septembre 2025.
Les Tables Gourmandes
Sous les Halles du Marché 3 rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Les Tables Gourmandes c’est désormais un rendez-vous qui compte propice aux rencontres et aux échanges sur fond musical. C’est un événement joyeux à ne pas manquer.
Sous les Halles du Marché 3 rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
Les Tables Gourmandes is now a rendez-vous that counts, conducive to meetings and exchanges with a musical backdrop. It’s a joyous event not to be missed.
German :
Die Tables Gourmandes sind mittlerweile zu einem festen Termin geworden, der Begegnungen und Gespräche bei musikalischer Untermalung fördert. Es ist ein fröhliches Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten.
Italiano :
Les Tables Gourmandes è ormai un evento chiave per incontrare nuove persone e condividere idee, con un sottofondo musicale. È un evento gioioso da non perdere.
Espanol :
Les Tables Gourmandes se ha convertido en un acontecimiento clave para conocer gente nueva y compartir ideas, con un telón de fondo musical. Es un acontecimiento alegre que no debe perderse.
L’événement Les Tables Gourmandes Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-08-21 par Royan Atlantique