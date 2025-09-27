Les Tables Gourmandes Sous les Halles du Marché Saint-Georges-de-Didonne

Les Tables Gourmandes Sous les Halles du Marché Saint-Georges-de-Didonne samedi 27 septembre 2025.

Les Tables Gourmandes

Sous les Halles du Marché 3 rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Les Tables Gourmandes c’est désormais un rendez-vous qui compte propice aux rencontres et aux échanges sur fond musical. C’est un événement joyeux à ne pas manquer.

Sous les Halles du Marché 3 rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

Les Tables Gourmandes is now a rendez-vous that counts, conducive to meetings and exchanges with a musical backdrop. It’s a joyous event not to be missed.

German :

Die Tables Gourmandes sind mittlerweile zu einem festen Termin geworden, der Begegnungen und Gespräche bei musikalischer Untermalung fördert. Es ist ein fröhliches Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Les Tables Gourmandes è ormai un evento chiave per incontrare nuove persone e condividere idee, con un sottofondo musicale. È un evento gioioso da non perdere.

Espanol :

Les Tables Gourmandes se ha convertido en un acontecimiento clave para conocer gente nueva y compartir ideas, con un telón de fondo musical. Es un acontecimiento alegre que no debe perderse.

