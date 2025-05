Les tables rondes | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025 07:00, Caen.

Calvados

Les tables rondes | Époque 2025 1 rue du Carel Caen Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Époque c’est aussi l’occasion d’échanger ! Retrouvez vos auteurs préférés pour des tables rondes autour de sujets qui sauront vous captiver.

Durant le weekend, venez écouter les tables rondes

“Adolescence(s)” avec Eliot Ruffel, Gilles Abier et Thomas Scotto qui interrogeront ce passage charnière de l’adolescence à l’âge adulte.

Samedi 24 mai, 11h30 au Centre chorégraphique National de Caen, Halle blanche

“Nos racines” avec Marie Drucker, Julie Estève et Xavier Le Clerc pour discuter du poids de la famille.

Samedi 24 mai, 17h au Conservatoire, petit auditorium

“L’art au cœur d’une vie” avec Thael Boost, Zadig Hamroune et Alexandra Koszelyk.

Dimanche 25 mai, 14h au Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire

“Le temps de l’amour, le temps des copains…” avec Olivier Adam, Camille Kouchner et Agnès Vannouvong qui tenteront de comprendre ce que nos relations disent de notre époque…

Dimanche 25 mai, 16h au Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

1 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Les tables rondes | Époque 2025

Époque is also an opportunity to exchange ideas! Join your favorite authors for round-table discussions on subjects that will captivate you.

Over the weekend, come and listen to

adolescence(s)? with Eliot Ruffel, Gilles Abier and Thomas Scotto, who will explore the pivotal passage from adolescence to adulthood.

Saturday May 24, 11:30 a.m. at Centre chorégraphique National de Caen, Halle blanche

nos racines? with Marie Drucker, Julie Estève and Xavier Le Clerc to discuss the weight of family.

Saturday May 24, 5pm at the Conservatoire, petit auditorium

art at the heart of a life? with Thael Boost, Zadig Hamroune and Alexandra Koszelyk.

Sunday May 25, 2pm at Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire

le temps de l?amour, le temps des copains…? with Olivier Adam, Camille Kouchner and Agnès Vannouvong, who will try to understand what our relationships say about our times…

Sunday May 25, 4pm at the Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

German : Les tables rondes | Époque 2025

Epoche ist auch eine Gelegenheit zum Austausch! Treffen Sie sich mit Ihren Lieblingsautoren zu Gesprächsrunden über Themen, die Sie fesseln werden.

Während des Wochenendes können Sie sich die Podiumsdiskussionen anhören:

?Adoleszenz(en)? mit Eliot Ruffel, Gilles Abier und Thomas Scotto, die den Übergang von der Adoleszenz zum Erwachsenenalter beleuchten.

Samstag, 24. Mai, 11.30 Uhr im Centre chorégraphique National de Caen, Halle blanche

unsere Wurzeln? mit Marie Drucker, Julie Estève und Xavier Le Clerc, um über das Gewicht der Familie zu diskutieren.

Samstag, 24. Mai, 17 Uhr im Konservatorium, kleines Auditorium

die Kunst im Mittelpunkt eines Lebens » mit Thael Boost, Zadig Hamroune und Alexandra Koszelyk.

Sonntag, 25. Mai, 14 Uhr im Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire

le temps de l’amour, le temps des copains…? mit Olivier Adam, Camille Kouchner und Agnès Vannouvong, die versuchen werden zu verstehen, was unsere Beziehungen über unsere Zeit aussagen…

Sonntag, 25. Mai, 16 Uhr im Konservatorium, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Italiano :

Époque è anche un’occasione di discussione! Unitevi ai vostri autori preferiti per una tavola rotonda su argomenti che sicuramente vi affascineranno.

Durante il fine settimana, venite ad ascoltare le tavole rotonde:

adolescenza(e)? con Eliot Ruffel, Gilles Abier e Thomas Scotto, che esploreranno il passaggio cruciale dall’adolescenza all’età adulta.

Sabato 24 maggio, ore 11.30 presso il Centre Chorégraphique National de Caen, Halle Blanche

nos racines? con Marie Drucker, Julie Estève e Xavier Le Clerc per discutere del peso della famiglia.

Sabato 24 maggio, ore 17.00 presso il Conservatorio, petit auditorium

l’arte al centro di una vita? con Thael Boost, Zadig Hamroune e Alexandra Koszelyk.

Domenica 25 maggio, ore 14.00 al Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire

le temps de l’amour, le temps des copains…? con Olivier Adam, Camille Kouchner e Agnès Vannouvong, che cercheranno di capire che cosa dicono le nostre relazioni sul nostro tempo…

Domenica 25 maggio, ore 16.00 al Conservatorio, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Espanol :

Époque es también una oportunidad para el debate Reúnase con sus autores favoritos en mesas redondas sobre temas que seguro le cautivarán.

Durante el fin de semana, venga a escuchar las mesas redondas:

¿Adolescencia(s)? con Eliot Ruffel, Gilles Abier y Thomas Scotto, que explorarán el paso crucial de la adolescencia a la edad adulta.

Sábado 24 de mayo, 11.30 h en el Centro Coreográfico Nacional de Caen, Halle Blanche

nos racines? con Marie Drucker, Julie Estève y Xavier Le Clerc para hablar del peso de la familia.

Sábado 24 de mayo, 17:00 h en el Conservatorio, pequeño auditorio

el arte en el corazón de una vida? con Thael Boost, Zadig Hamroune y Alexandra Koszelyk.

Domingo 25 de mayo, 14:00 h en el Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire

le temps de l?amour, le temps des copains…? con Olivier Adam, Camille Kouchner y Agnès Vannouvong, que intentarán comprender lo que nuestras relaciones dicen de nuestro tiempo…

Domingo 25 de mayo, a las 16:00 h en el Conservatorio, Auditorio Jean-Pierre Dautel

