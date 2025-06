Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage 10 juillet 2025 19:00

Manche

Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Soirée conviviale et festive, concert de » Maracujah » en plein air sur la place du château. Depuis 2008, Maracujah fait vibrer les scènes avec son Reg’N’Roll explosif un mélange solaire de reggae, de rock et de texte français et créole antillais. Après plus de 800 concerts, le groupe revient en 2025 avec son nouvel album » Une autre planète » reflet d’un virage musical assumé. Un show festif, engagé et plein d’énergie à ne pas manquer ! Aire de jeux pour les enfants. Restauration et buvette sur place. Gratuit. Annulation en cas de forte pluie.

Place du Château Mortain

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 81 35 16 24

English : Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir

A convivial, festive evening, with an open-air concert by « Maracujah » on the Place du Château. Since 2008, Maracujah have been rocking the stage with their explosive Reg’N’Roll: a sunny mix of reggae, rock and French and Creole lyrics from the West Indies. After more than 800 concerts, the band returns in 2025 with a new album, « Une autre planète », reflecting their new musical direction. A festive, committed and energetic show not to be missed! Children’s play area. Catering and refreshments on site. Free admission. Cancelled in case of heavy rain.

German :

Geselliger und festlicher Abend, Konzert von « Maracujah » unter freiem Himmel auf dem Schlossplatz. Seit 2008 bringt Maracujah die Bühnen mit ihrem explosiven Reg’N’Roll zum Beben: eine sonnige Mischung aus Reggae, Rock und französischen und kreolischen Texten der Antillen. Nach über 800 Konzerten kehrt die Gruppe 2025 mit ihrem neuen Album « Une autre planète » zurück, das eine bewusste musikalische Wende widerspiegelt. Eine festliche, engagierte und energiegeladene Show, die Sie nicht verpassen sollten! Spielplatz für die Kinder. Verpflegung und Getränke vor Ort. Kostenlos. Absage bei starkem Regen.

Italiano :

Una serata conviviale e festosa, con un concerto all’aperto dei Maracujah nella Place du Château. Dal 2008, i Maracujah hanno fatto vibrare il palco con il loro esplosivo Reg’N’Roll: un mix solare di reggae, rock e testi francesi e creoli delle Indie Occidentali. Dopo oltre 800 concerti, la band è tornata nel 2025 con un nuovo album, « Une autre planète », che riflette la sua nuova direzione musicale. Uno spettacolo festoso, impegnato ed energico da non perdere! Area giochi per bambini. Cibo e rinfreschi in loco. Ingresso libero. Annullato in caso di forte pioggia.

Espanol :

Una velada amistosa y festiva, con un concierto al aire libre de Maracujah en la Place du Château. Desde 2008, Maracujah sacude los escenarios con su explosivo Reg’N’Roll: una soleada mezcla de reggae, rock y letras francesas y criollas de las Antillas. Tras más de 800 conciertos, la banda regresa en 2025 con un nuevo álbum, « Une autre planète », que refleja su nueva dirección musical. Un espectáculo festivo, comprometido y lleno de energía que no debe perderse Zona de juegos para niños. Comida y refrescos en el recinto. Entrada gratuita. Cancelado en caso de fuertes lluvias.

