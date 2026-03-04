Les talents de demain : le cœur dans tous ses états, Salle des Augustins, Vertheuil

Les talents de demain : le cœur dans tous ses états Dimanche 15 mars, 16h00 Salle des Augustins Gironde

Payant sur réservation (tarif normal 25€, tarif étudiant 12€)

Le festival Musique au cœur du Médoc invite les élèves du conservatoire pour un concert dédié à la musique de chambre, au chant et au jazz !

Une démonstration de la diversité des disciplines enseignées dans notre établissement, sur une thématique très inspirante : le cœur dans tous ses états…

Amour, haine, émotions : le cœur sera le fil rouge de ce programme éclectique qui proposera des œuvres de Fauré, Brahms, Dowland, des grands thèmes de jazz et des chansons intemporelles, « Over the rainbow » ou encore « What a wonderful world ».

[en partenariat avec le festival Musique au cœur du Médoc]

