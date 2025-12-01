Les Talents de Noël Palis de justice Tournus

Les Talents de Noël

Palis de justice Palais de justice_Salle 2 et 3 Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un marché convivial où les créateurs vous proposent des cadeaux uniques, décorations, gourmandises et petites merveilles pour préparer les fêtes. En complément du marché de Noël de l’Abbaye, profitez d’une balade au coeur de la ville illuminée, d’une ambiance festive et chaleureuse et repartez avec de belles idées pour garnir le pied de sapin ! .

Palis de justice Palais de justice_Salle 2 et 3 Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

