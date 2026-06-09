Les Talents de Tallant Étrigny samedi 11 juillet 2026.

Étrigny

Les Talents de Tallant

Tallant Étrigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11 2027-07-10

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans du hameau de Tallant. Expositions peintures, céramiques, photographies, maroquinerie, divers. Avec buvette et petite restauration. Groupes musicaux, concert samedi soir .

Tallant Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 23 32 61 alainjomard01@gmail.com

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English : Les Talents de Tallant

L’événement Les Talents de Tallant Étrigny a été mis à jour le 2026-06-09 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne