Les Talents de Tallant Étrigny
Les Talents de Tallant Étrigny samedi 11 juillet 2026.
Étrigny
Les Talents de Tallant
Tallant Étrigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11 2027-07-10
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans du hameau de Tallant. Expositions peintures, céramiques, photographies, maroquinerie, divers. Avec buvette et petite restauration. Groupes musicaux, concert samedi soir .
Tallant Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 23 32 61 alainjomard01@gmail.com
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English : Les Talents de Tallant
L’événement Les Talents de Tallant Étrigny a été mis à jour le 2026-06-09 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne