Les talents des drôles de dames à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-09-22 09:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-22

Découvrez les Talents des drôles de dames, un exposition plurielle à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 39 43 christine.bernard.bv@gmail.com

English :

Discover Talents des drôles de dames, a multi-faceted exhibition at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Entdecken Sie die Talente der lustigen Damen, eine pluralistische Ausstellung im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

Italiano :

Scoprite i « Talents des drôles de dames », una mostra poliedrica all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Descubra « Talents des drôles de dames », una exposición polifacética en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

