Les talents des drôles de dames exposent pour Noel à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Les talents des drôles de dames exposent pour Noel à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 15 décembre 2025.
Les talents des drôles de dames exposent pour Noel à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-15
Découvrez les Talents des drôles de dames, un exposition plurielle à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 39 43 christine.bernard.bv@gmail.com
English :
Discover Talents des drôles de dames, a multi-faceted exhibition at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
German :
Entdecken Sie die Talente der lustigen Damen, eine pluralistische Ausstellung im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
Italiano :
Scoprite i Talents des drôles de dames , una mostra poliedrica all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.
Espanol :
Descubra Talents des drôles de dames , una exposición polifacética en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
L’événement Les talents des drôles de dames exposent pour Noel à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage