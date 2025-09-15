Les talents des drôles de dames exposent pour Noel à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Les talents des drôles de dames exposent pour Noel à l’espace Carnot

Espace Carnot Châtelaillon-Plage

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-15

Découvrez les Talents des drôles de dames, un exposition plurielle à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 39 43 christine.bernard.bv@gmail.com

English :

Discover Talents des drôles de dames, a multi-faceted exhibition at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Entdecken Sie die Talente der lustigen Damen, eine pluralistische Ausstellung im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

Italiano :

Scoprite i Talents des drôles de dames , una mostra poliedrica all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Descubra Talents des drôles de dames , una exposición polifacética en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

