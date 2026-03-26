Les talents du court mètrage sur grand écran Cinéma Le Sélect Granville
Les talents du court mètrage sur grand écran Cinéma Le Sélect Granville dimanche 29 mars 2026.
Les talents du court mètrage sur grand écran
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 15:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Fête nationale du Court Métrage 10ème édition à Granville & aux alentours du 25 au 31 mars, organisée par l’association Sillages
Dans l’esprit de Fish’nFilms projection de courts métrages talents d’aujourd’hui 2 en présence de Roisin Burns, réalisatrice de Wonderwall (sous réserve)
A partir de 14 ans
Sans oublier du 25 au 31 mars en bonus projection de très courts métrages en avant-séances de tous les films.
Comme autrefois …
c’est le bon moment pour fréquenter les salles du Sélect .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 31 67 55 granville@cine-movida.com
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L’événement Les talents du court mètrage sur grand écran Granville a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer
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