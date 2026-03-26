Les talents du court mètrage sur grand écran Cinéma Le Sélect Granville

Les talents du court mètrage sur grand écran

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 15:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Fête nationale du Court Métrage 10ème édition à Granville & aux alentours du 25 au 31 mars, organisée par l’association Sillages

Dans l’esprit de Fish’nFilms projection de courts métrages talents d’aujourd’hui 2 en présence de Roisin Burns, réalisatrice de Wonderwall (sous réserve)

A partir de 14 ans

Sans oublier du 25 au 31 mars en bonus projection de très courts métrages en avant-séances de tous les films.

Comme autrefois …

c’est le bon moment pour fréquenter les salles du Sélect .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 31 67 55 granville@cine-movida.com

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L’événement Les talents du court mètrage sur grand écran Granville a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer