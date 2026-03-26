Les talents du festival du court mètrage sur grand écran Cinéma Le Sélect Granville

Les talents du festival du court mètrage sur grand écran

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Fête nationale du Court Métrage 10ème édition à Granville et aux alentours du 25 au 31 mars, organisée par l’association Sillages

Dans l’esprit de Fish’nFilms projection de courts métrages talents d’aujourd’hui en présence de Basile Khétir, réalisateur de J’ai avalé une chenille (sous réserve)

A partir de 14 ans

Sans oublier du 25 au 31 mars en bonus projection de très courts métrages en avant-séances de tous les films.

Comme autrefois …

c’est le bon moment pour fréquenter les salles du Sélect .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 31 67 55 granville@cine-movida.com

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L’événement Les talents du festival du court mètrage sur grand écran Granville a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Granville Terre et Mer